На Луганщине у мужчины изъяли почти полтысячи патронов (Фото). Новости

Полицейские Луганщины изъяли боеприпасы. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
Во время несения службы на железнодорожном вокзале в селе Краснореченское (Кременской р-н) сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ во время проведения личного досмотра 47-летнего ранее судимого жителя села Бараниковка (Кременской р-н), обнаружили и изъяли 365 патронов калибром 5,45 мм, 75 патронов калибром 7,62 мм и 23 патрона калибром 12,5 мм.
Как пояснил мужчина, патроны он нашел у старой свинофермы в Бараниковке.
Изъятое направлено на экспертизу. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
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