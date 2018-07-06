Правительство обязано погасить долги по зарплате перед шахтерами, – Колесников. Новости

Государство обязано поддержать угольную отрасль и ликвидировать задолженность по заработной плате перед горняками. Об этом заявил председатель Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, правительство обязано погасить долги по зарплате перед шахтерами.

«Вы наняли людей на работу, и вы обязаны с ними рассчитаться. Либо скажите: "у нас нет больше денег, мы будем закрывать шахты". Но скажите честно. Иначе получается, что частные шахты, в которые были вложены большие деньги, являются успешными. А все государственные шахты – убыточные. Как такое может быть?», – отметил Борис Колесников.

Борис Колесников призвал Кабинет министров поддержать угольную отрасль. Он также обратил внимание на то, что ни один работник частных шахт не принимает участия в митинге горняков перед Верховной Радой.

«Все дело в том, что частные шахты платят зарплату. При этом многие любят манипулировать разговорами о дотациях для частных шахт. Это говорят те, кто понятия не имеют, как они работают. Частные шахты никогда дотаций не получали. Многие говорят о том, что шахты Донбасса и Волыни дотируют. Министерство энергетики дотирует свои предприятия. Местные советы Донбасса и Волыни никакого отношения к этим дотациям вообще никогда не имели», – подчеркнул Борис Колесников.