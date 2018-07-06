В МВД назвали количество миротворцев, необходимое для освобождения Горловки и Новоазовского района. Новости

Министерство внутренних дел предлагает начать поэтапную деоккупацию Донбасса с Горловки и Новоазовского района. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает «УНН».

Варченко считает, что необходимо ввести на Донбасс полноценную миротворческую миссию ООН. «Освобождаем эти районы, исходя из мощностей ООНовской миссии. 3 тыс. человек хватит, чтобы зайти в эти регионы», – заявил Варченко.

Вместе с тем он отметил, что освобождение Горловки и Новоазовского района возможно только в комплексе мер. «Только тогда, когда будет подписано соглашение о деоккупации Украины, тогда мы можем пойти на эти шаги», – сказал советник министра.

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