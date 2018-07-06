В результате пожара на рынке в Славянске пострадали два человека. Новости

В результате пожара на рынке в Славянске (Донецкая обл.) пострадали два человека. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В ГСЧС сообщили, что огнем уничтожено перекрытие на площади 117 кв. м, вещи и бывшая в использовании бытовая техника.

«В результате происшествия пострадали два человека, которые самостоятельно обратились к медикам и были госпитализированы в городскую больницу № 1 г. Славянск с предварительным диагнозом отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии», – отметили в пресс-службе.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 27 человек личного состава и 4 единицы техники.