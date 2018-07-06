На Донетчине задержан участник НВФ. Новости

В Торецке (до переим. Дзержинск, Донецкая обл.) задержан участник незаконных вооруженных формирований. Мужчина был задержан на мобильном блокпосту Национальной гвардии и передан в полицию. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.
5 июля военнослужащие Нацгвардии в составе мобильного блокпоста остановили 26-летнего жителя Торецка по подозрению в участии в НВФ. Мужчина был доставлен в Торецкое отделение полиции. Задержанный рассказал подробности службы в рядах НВФ.
Так, в июле 2014 года его знакомый, который в то время был активным участником незаконного вооруженного формирования, предложил «стать одним из них». Мужчина согласился и поехал в неподконтрольный украинским властям Донецк, откуда был направлен на учебу в мотострелковую базу, где в течение 2-х недель учился вести огонь из различных видов оружия.
«После обучения новобранца распределили в один из взводов батальона "Оплот". Наемник нес службу в нарядах на территории расположения своего подразделения. Однако через несколько дней с ним произошел несчастный случай, и он вернулся домой», – отметили в пресс-службе.
4 года мужчина скрывал свое прошлое, надеясь избежать ответственности.
Полицейские собрали доказательную базу о его причастности к НВФ. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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