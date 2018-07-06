Мобильные офисы «Ощадбанка» на линии разграничения: График работы в июле. Новости

На Донбассе вблизи линии соприкосновения в период с 9 по 13 июля этого года будут работать мобильные офисы «Ощадбанка». Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

По информации ведомства, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 9 и 13 июля – в Зайцево (КПВВ «Майорск», Бахмутский р-н), 10 июля – в поселке Мироновский (Бахмутский р-н, ул. Мира), 11 июля – в Зайцево (Жованка, Бахмутский р-н), 12 июля – в Зайцево (Бахмутка, Бахмутский р-н).

Мобильные офисы будут работать с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 9, 11 и 13 июля – в городе Золотое (Попаснянский р-н), 10 июля – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 12 июля – в поселке Тошковка-1 (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Напомним, мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.

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