Некоторые пенсионеры-переселенцы могут не дожить до получения восстановленных выплат, – правозащитница. Новости

Проверки переселенцев из Донбасса стали более строгими. Процесс восстановления пенсий затягивается, и некоторые пенсионеры могут не дожить до получения выплат. Об этом заявила правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Одинцова, сообщается на сайте фонда.

Она отметила, что по отчетам Пенсионного фонда Украины, в апреле 2018 года пенсии получили 562 тыс. человек, а в мае – 501,9 тыс.

Одинцова напомнила, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины (КМУ) №365 от 8 июня 2016 года пенсия переселенцу может быть приостановлена ​​по предоставленной Службе безопасности Украины информации от пограничной службы в случае пересечения линии разграничения или, если человек не проживает по месту регистрации ВПЛ.

Она уточнила, что с апреля 2017 года на основании информации органов СБУ выплату пенсий приостановили 202,2 тыс. переселенцев. За возобновлением пенсий (по состоянию на 24 апреля 2017 года) обратилось 123,5 тыс. человек, а выплаты возобновили лишь 91,6 тыс. переселенцев.

«Согласно Конституции Украины, пенсионные выплаты и изменения в них осуществляются исключительно в соответствии с Законом "Об общеобязательном пенсионном страховании". В решении Верховного Суда по образцовому делу, ведение которого обеспечивал БФ "Право на защиту", говорится, что статья 49 этого закона содержит исчерпывающий перечень, по которому можно остановить выплаты пенсий. Списки СБУ или проверки в этот перечень не входят. К тому же, нормативно-правовые акты Кабмина – это подзаконные акты, поэтому они не могут ограничивать права, установленные законами», – подчеркнула правозащитница.

Анастасия Одинцова рассказала, что с момента принятия постановления КМУ БФ «Право на защиту» обеспечил ведение 528 дел. Из них 12 бенефициаров не дожили до получения пенсий. Двое из пенсионеров имели положительное решение, но не дождались его выполнения.

«Верховный суд Украины принял решение по образцовому делу в пользу истца. ПФУ подал апелляционную жалобу. Рассмотрение состоится 4 сентября. Поэтому все похожие дела, где пенсионеров лишили пенсий по спискам СБУ или другими верификациям, приостановлены до вынесения окончательного решения. Мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, ведь она может привести к тому, что некоторые пенсионеры не доживут до вынесения решений и получения пенсий», – добавила Одинцова.

Читайте также: