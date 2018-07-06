В Мариуполе полиция перекрывала мост из-за угрозы взрыва (Фото). Новости

Полицейские сегодня, 6 июля, перекрывали доступ к мосту в в Кальмиусском районе Мариуполя (Донецкая обл.) из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донетчины.

Сегодня утром во время патрулирования Кальмиусского района внимание инспекторов привлек мужчина, который находился на мосту через реку Кальчик. При виде полицейского автомобиля мужчина заметно занервничал. Во время общения полицейские выяснили, что этот мужчина – 29-летний житель поселка Покровское. При поверхностном осмотре вещей в пакете у него были обнаружены неизвестные предметы, похожие на боеприпасы.

Патрульные сразу ограничили доступ к месту происшествия и вызвали сотрудников ГСЧС и следователей Кальмиусского райотдела. Сам мужчина никакой информации относительно подозрительных предметов не предоставил. Сейчас проводятся следственные действия.