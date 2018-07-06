Не связаны с войной на Донбассе: Психолог рассказал о причинах суицида среди воинов ВСУ. Новости

Самоубийства среди украинских военнослужащих далеко не всегда связаны с боевыми действиями на Донбассе. Об этом рассказал психолог и волонтер Андрей Полтавцев, передает «Обозреватель».

По его словам, психологические проблемы, толкающие бойцов на самоубийство, могут возникать по разным причинам. «Но они возникают не от того, что там очень сложные условия, постоянный риск, война, оружие в руках, а от того, что человек, например, позвонила домой, а ему жена или кто-то сказал: "Ты там только бухаешь, ты там ничего не делаешь". Человек не выдержал и покончил жизнь самоубийством. Разное бывает», – отметил Полтавцев.

Он считает, что ситуацию можно исправить. «Конечно, надо работать с ребятами, наладить систему, которая бы предупреждала суициды, но говорить о том, что все так плохо, и у нас так много суицидов... У нас за прошлый год на мирной части Украины погибли более 3,5 тыс. человек в ДТП», – заявил психолог.

По мнению эксперта, к работе в воинских подразделениях необходимо привлекать больше штатных психологов и капелланов. «Не настолько все ужасно, все можно исправить – была бы на то воля и необходимые распоряжения», – добавил Полтавцев.

Напомним, по словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за 4 года вооруженного конфликта на Донбассе небоевые санитарные потери среди военнослужащих ВСУ составили почти 14 тысяч человек. Из них, 586 – суициды.

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