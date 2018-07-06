В Дружковке автомобиль ВСУ столкнулся с учебным автомобилем (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) на перекрестке ул.Б.Хмельницкого и Откаленко произошло ДТП. Столкнултсь военный автомобиль ЗИЛ 131 и ВАЗ 2109.

В аварии пострадали водитель и пассажиры ВАЗ 2109, который принадлежит одной из автошкол города. Они обратились в больницу с различными травмами. Один после медицинского осмотра отпущен домой, двое находятся под наблюдением врачей.

Источник: «Дружковка на ладонях»

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