Особенности поступления переселенцев в вуз: Комментарий эксперта. Новости

На календаре ― июль. Для школьников это беззаботное время каникул, для офисных работников – пора отпусков. А вот для абитуриентов и их родителей настает ответственный и хлопотный период – поступление в высшее учебное заведение. Для абитуриентов, которые проживают на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, процесс поступления несколько отличается от поступления на общих основаниях. С чего же стоит начать? Какие документы необходимо собрать абитуриенту-переселенцу? Эксперты Норвежского совета по делам беженцев попытались разобраться в тонкостях национального законодательства и дать практические рекомендации о поступлении в вузы для жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий.

Чтобы обеспечить доступ абитуриентов-ВПЛ в вузы, правительство Украины приняло целую серию нормативно-правовых актов. Это Условия приема на обучение в высшие учебные заведения Украины в 2018 году (Приказ МОН от 13.10.2017, № 1378); Порядок приема для получения высшего и профессионально-технического образования лиц, местом проживания которых является территория проведения Антитеррористической операции (на момент ее проведения) (Приказ МОН 21.06.2016, № 697).

Так, разделом VIII приказа МОН от 13.10.2017, № 1378 установлены особые условия поступления ВПЛ в перемещенные вузы и вузы, расположенные на территории Донецкой и Луганской областей. Предусмотрена возможность поступления как на основании сертификатов внешнего независимого тестирования (известное как ВНО), так и по результатам прохождения вступительных экзаменов. Вступительные экзамены нужно проходить в уполномоченных высших учебных заведениях, определенных Министерством образования Украины, и через центры «Донбасс-Украина» (полный список данных вузов и центров можно найти по следующей ссылке. Чтобы воспользоваться этими условиями, абитуриент должен проживать на территории населенных пунктов, перечисленных в следующем документе.

Таким образом, для абитуриентов, проживающих на неподконтрольной правительству Украины территории, наличие сертификата ВНО или аттестата о среднем образовании не обязательно.

Какова процедура поступления в вуз абитуриента-ВПЛ без результатов ВНО и соответствующего аттестата о среднем образовании?

Выбрать наиболее удобный центр «Донбасс-Украина» из приведенного выше списка;

Пройти годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию в выбранном центре. Данная процедура «заменяет» аттестат о среднем образовании. Для ее прохождения подается заявление и образовательная декларация вместе с любыми документами, которые будут подтверждать изложенную в декларации информацию. Декларацией является документ, содержащий информацию о результатах получения среднего образования абитуриентом-ВПЛ. Государственная итоговая аттестация проходит в форме экзаменов по украинскому языку и истории Украины;

Пройти вступительные экзамены соответствующего вуза (результаты экзаменов по украинскому языку и истории Украины, полученные в ходе аттестации в центре «Донбасс-Украина», могут учитываться как результаты вступительных экзаменов по этим предметам)

Абитуриенты-ВПЛ имеют право на бесплатное проживание в общежитиях. Обращаться по вопросу проживания в общежитиях следует по контактам, указанным на данной странице, а также в свой центр «Донбасс-Украина» для помощи в устройстве в общежитии в порядке приказа МОН от 21.06.2016, № 697.

Консультацию и правовую помощь касательно особенностей поступления ВПЛ в ВУЗы, а также по другим вопросам относительно прав ВПЛ и лиц, пострадавших в результате конфликта, можно получить в офисах Норвежского совета по делам беженцев, которые находятся по адресам: пгт. Станица Луганская, ул. Центральная, 30; г. Краматорск, ул. Катеринича, 13; г. Северодонецк, ул. Федоренко, 10 или по телефону «горячей» линии: 0-800-302-007 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).