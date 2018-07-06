Силы ООС фиксировали полеты беспилотников НВФ вблизи линии разграничения. Новости

Силы ООС фиксировали полеты беспилотников НВФ вблизи линии разграничения

06.07.18 14:41dnews.dn.uaНовости

БПЛА «Орлан-10». Фото из открытых источников

Украинские военные вблизи линии разграничения на Донбассе зафиксировали 5 случаев пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом сегодня, 6 июля, рассказал представитель пресс-центра Объединенных сил Николай Бондарчук, передает штаб ООС. 

«Противник продолжает вести активную разведку наших позиций с использованием беспилотных летательных аппаратов», – отметил Бондарчук и уточнил, что за прошедшие сутки средствами ПВО было зафиксировано 5 случаев пролета БПЛА противника, которые осуществляли полеты вдоль линии разграничения.

«Некоторые из них идентифицированы как "Орлан-10" и "Гранат" российского производства», – сообщил представитель пресс-центра.

Также он добавил, что Объединенными силами с целью препятствования работе БПЛА применялись средства радиоэлектронной борьбы.

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