Мариуполь получит 15 млн евро кредитов на покупку троллейбусов. Новости

Для комплексной модернизации транспортной инфраструктуры Мариуполя (Донецкая обл.) привлечены кредитные и грантовые средства в размере 18 млн евро. Благодаря привлеченным финансам Мариуполь закупит 72 низкопольных современных троллейбуса, 9 единиц спецтехники, выполнит капитальный ремонт контактной сети и реконструкцию троллейбусного депо №4. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Сегодня в столице городской голова Мариуполя Вадим Бойченко вместе с международными партнерами подписали договор о выделении кредитных средств. В числе привлеченных инвестиций: кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 13 млн евро, кредит «Фонда Чистых Технологий» – 2 млн евро и инвестиционный грант Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде – 3 млн евро. Главная особенность кредитования – низкая процентная ставка. Льготный период составит 3 года, а общий срок кредита – 13 лет.

«Благодаря сотрудничеству с международными партнерами мы сможем решить внутренние логистические проблемы. Мы меняем транспортную сеть в городе», – отметил Вадим Бойченко.

В пресс-службе отметили, что в течение 2-х лет велись переговоры. Приобретение троллейбусов позволит частично решить проблему с нехваткой транспорта, которая на сегодняшний день составляет более 250 единиц. Кроме того, покупка электротранспорта позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Как подчеркнул управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, в Мариуполе есть проблемы логистики и инфраструктуры, поэтому «хотелось бы, чтобы ЕБРР реализовал в Мариуполе много проектов».

Директор КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» Виталий Донев рассказал, что предприятие уже подготовилось к поступлению транспорта и его последующему обслуживанию. Также он сообщил, что реализация проекта позволит создать около 500 рабочих мест в МТТУ.

Всего, как напомнили в пресс-службе, за 2 года город приобрел более 90 единиц коммунального транспорта, установил 26 остановочных павильонов с информационными табло. Также в прошлом году запущена современная диспетчерская служба. Общие инвестиции составили около 300 млн грн.

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