Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Анна: «Блокпост Горловка. По состоянию на 10:10 утра. Выезд. 60 легковых авто. 14 автобусов. 40 человек пешеходной очереди»;

«GoRod»: «11:00. Пешие, паспортный ДНР, в Бахмут и в ДНР – пусто совсем. В обе стороны. Машины, паспортный, в ДНР тоже пусто»;

«GoRod»: «12:46. Майорск: пусто в обе стороны, авто и пешие».

КПВВ «Марьинка»:

Анастасия: «8:44. "Каргилл" в Донецк – сразу на проверку»;

Зинаида: «На 12:30 из Донецка на "Каргилле" авто в два ряда. Основная заканчивается на съезде с моста, льготка – не доезжая моста. Вчера ехала в это время на "Каргилле" стали 52, льготка заезжала по прибытию. Сегодня в два раза больше машин. Украинские посты – сразу на заезд»;

Анатолий: «12:42. "Каргилл". В Донецк 40 машин. Из Донецка 80 основная и 30 льгота»;

Светлана: «12:51. На "Каргилле" в Донецк – от блоков»;

Николай: «13:30. "Каргилл", из Донецка – на мосту и прибывают машины. Перед выходными – как всегда»;

Алика: «14:38. На "Каргилле" в Украину грустно, очередь на спуске с моста. Льготки тоже прилично, плохо видно, но машин больше 10 точно».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ирина: «11:16. Прошли Еленовку в Мариуполь за полтора часа. Авто. Основная очередь».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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