На Донетчине будут судить преподавателя автошколы. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) будут судить разоблаченного во время получения взятки преподавателя автошколы. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области направлен в суд обвинительный акт с соглашением о признании виновности в отношении преподавателя Мариупольской автошколы общества содействия обороне Украины, который совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, то есть получил неправомерную выгоду для себя за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства», – сказано в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что 21 мая 2018 года 55-летний чиновник, находясь в своем служебном кабинете, сообщил гражданину о том, что имеет возможность посодействовать ему в успешной сдаче экзамена в сервисном центре МВД Украины. Свои «услуги» преподаватель оценил в 2200 грн.

На следующий день при получении указанной суммы неправомерной выгоды мужчина был разоблачен правоохранителями. Денежные средства обнаружены и изъяты.

«С учетом полного признания своей вины, чистосердечного раскаяния, содействия расследованию и согласно условиям соглашения, заключенного между прокурором и обвиняемым, последнему грозит наказание в виде взыскания в пользу государства в размере 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 13 600 грн», – отметили в прокуратуре.