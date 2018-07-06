В Украине во время учений взорвался миномет: трое солдат погибли, девять получили ранения. Новости

Сегодня, 6 июля, во время тактических учений на военном полигоне в Ровенской области погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По предварительной информации, в 5:55 на полигоне разорвался миномет.

«В 05:55 утра во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на 233 Ровенском общевойсковом полигоне во время проведения стрельб погибли трое военнослужащих от полученных травм несовместимых с жизнью и девять получили ранения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решением командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции.

Военная прокуратура Ровенского гарнизона Западного региона Украины зарегистрировала уголовное производство по ч. 3 ст. 424 УК – превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.