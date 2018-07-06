За третью страну Путин и Трамп не будут принимать решений, – Песков. Новости

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по итогам переговоров, которые состоятся 16 июля в Хельсинки (Финляндия), могут провести пресс-конференцию. Об этом сегодня, 6 июля, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «УНИАН».

«Мы надеемся, что главы государств дадут пресс-конференцию по итогам своего общения», – сказал Песков. По его словам, сейчас идет подготовка к встрече: работают ведомства, главным образом, дипломатическое, и другие подразделения, которые имеют отношение к вопросам, стоящим на повестке дня.

При этом Песков опроверг сообщение Bloomberg о том, что якобы готовятся договоренности между лидерами России и США по выводу иранских войск из Сирии. «В данном случае СМИ источники подводят. Безусловно, сирийская проблематика будет предметом для обмена мнениями, это можно легко спрогнозировать. Российская сторона готовится, и Путин готов для обсуждения сирийской проблематики. Но сообщения в том плане, что "без меня меня женили", когда две страны обсуждают третью страну и принимают за нее какие-то решения – вряд ли, наверное, это реалистично. Поэтому эти сообщения не соответствуют действительности», – делает выводы Песков.

Ранее сообщалось, что, по мнению руководителя фонда «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко, Украине вряд ли стоит ожидать каких-либо письменных договоренностей по вопросам Крыма или Донбасса от запланированной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.