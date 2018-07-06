В штабе ООС сообщили об изменении режима работы КПВВ «Золотое». Новости

Изменен режим работы КПВВ «Золотое». Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители Госпогранслужбы Украины из состава Объединенных сил, которые обеспечивают работу контрольного пункта въезда / выезда «Золотое», сообщают, что, на обращение жителей населенных пунктов Золотое, Екатериновка, Богуславское, Камышеватое, Орехово, командующий Объединенных сил Сергей Наев издал приказ об изменении режима функционирования КПВВ.

Так, с 6 июля 2018 года контрольный пункт въезда / выезда «Золотое» будет осуществлять пропуск жителей населенных пунктов Золотое, Екатериновка, Богуславское, Камышеватое, Орехово при предъявлении документа, удостоверяющего личность и место регистрации в летний период с 4:30 до 22:00, в весенний, осенний и зимний период – с 06:00 до 20:00.