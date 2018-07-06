Пенсия на льготных условиях: Что делать, если переселенцам отказывают в их правах. Новости

Порядок назначения пенсии по возрасту на льготных условиях гражданам Украины, которые переместились с территорий, неподконтрольных государственной власти Украины, на сегодня имеет свои особенности. Какие именно, рассказали юристы «Донбасс SOS».

«В нашу организацию часто обращаются люди, которые столкнулись с похожей на следующую проблемой: “Я переселенка из Луганской обл., работала на шахте (подземные горные работы, 1-й список). Обратилась в пенсионный фонд г. Днепра по вопросу начисления пенсии по льготному стажу и получила отказ с формулировкой "отсутствие необходимого льготного стажа”», – рассказывают реальную историю юристы.

Что делать в таком случае?

В «Донбасс SOS» отметили, что право на пенсию по возрасту на льготных условиях независимо от места последней работы имеют работники, занятые полный рабочий день на работах:

С особо вредными и тяжелыми условиями труда – по Списку №1;

С вредными и тяжелыми условиями труда – по Списку №2.

Ст. 13 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» (http://zakon3.rada.gov.ua/…/s…/1788-12/print1452679881227502) устанавливает минимальный возраст и трудовой стаж, после которого можно выходить на пенсию по льготному стажу. В случае работы по списку № 1, мужчины и женщины после достижения 50 лет при общем стаже работы 25 лет (10 из них должны быть льготными) для мужчин, и 10 лет (7 лет 6 месяцев из них должны быть льготными) для женщин. По списку № 2 общий возраст для мужчин и женщин – 55 лет. Общий трудовой стаж для мужчин – 30 лет (12 лет и 6 месяцев льготных), для женщин – 25 лет (10 лет льготных).

Согласно Постановлению Кабинета министров Украины № 637 от 12.08.1993 «Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней» (http://zakon2.rada.gov.ua/…/637-93-%D…/print1509542984345079) основным документом, который подтверждает льготный стаж – есть трудовая книжка с соответствующей отметкой.

Важно помнить, что записи о работе, проставленные на временно оккупированной территории, недействительны!

«Если вы достигли возраста, и имеете трудовой стаж для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях, и все документы для этого есть, а Пенсионный фонд отказывает Вам в этом – нужно брать от них письменный отказ. Письменный ответ подлежит дальнейшему обжалованию», – уточнили юристы.