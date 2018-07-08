Специальный пляж: В Мариуполе люди с инвалидностью наслаждаются морем (Фото). Новости

Специально оборудованный пляж для людей с особыми потребностями был открыт в Мариуполе в 2013 году. С каждым годом этот участок городского пляжа на Приморском бульваре приобретает все большую популярность.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», пляж для лиц с инвалидностью в столице Приазовья – уникальный, подобный комплекс есть только в Николаеве. Инфраструктура пляжного комплекса включает в себя удобные бетонные дорожки, две площадки для отдыха, специально оборудованную раздевалку, душевую кабину, лежаки с навесом, подъезд к морю на смотровую площадку. Кроме того, здесь всегда дежурят спасатели и медсестра, чтобы при необходимости оперативно оказать медицинскую помощь.

Городской властью на пляж для людей с особыми потребностями организована бесплатная доставка отдыхающих. Специально выделенный транспорт дважды в неделю – по средам и воскресеньям – возит людей с инвалидностью к морю.