Интересы детей поставлены во главу угла, – директор Фонда Ахметова. Новости

В парламенте обсудили проблемы детей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, которым уже четыре года оказывает помощь Фонд Рината Ахметова. Комитетские слушания на тему защиты детей, находящихся в зоне военных действий и вооруженных конфликтов, и детей, пострадавших вследствие таковых, прошли в Комитете Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. В слушаниях принимал участие директор Фонда Рината Ахметова Роман Рубченко. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова четвертый год оказывает помощь мирным жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий на востоке Украины. Для оказания такой помощи был создан Гуманитарный штаб – самая большая программа Фонда, сюда и были направлены ресурсы Фонда Рината Ахметова, компаний группы СКМ и ФК «Шахтер». Помощь детям всегда была приоритетным направлением в работе Фонда, особенно когда идет речь о сохранении жизни и здоровья ребенка.

«Когда создавался Гуманитарный штаб Рината Ахметова, который стал крупнейшей гуманитарной миссией в истории Украины, во главу угла были поставлены интересы детей. Так, почти 2,5 года действует проект Штаба "Реабилитация раненых детей", благодаря которому ребята, получившие тяжелые травмы, имеют возможность пройти курс реабилитационного лечения и оздоровиться в лучших санаториях Украины. Фонд Рината Ахметова на сегодняшний день – единственная организация, которая на постоянной основе, системно и масштабно оказывает помощь жителям Донбасса и в первую очередь детям», – заявил Рубченко.

Он также рассказал, что для детей, проживающих в зоне конфликта, в Гуманитарном штабе действует проект «Мирное лето – детям Донбасса».

«Четвертый сезон подряд дети, которые вынуждены жить в прифронтовой зоне, отдыхают на мирной территории в оздоровительных лагерях. Там у них есть возможность не только отдохнуть и оздоровиться, но и отвлечься от их реальности. И в этом помогают психологи, которые предварительно прошли обучение по курсу "Травма войны", организованному Фондом Рината Ахметова», – сказал Рубченко.

Замминистра социальной политики Украины Александра Чуркина, принимавшая участие в слушаниях, рассказала, о проблемах детей, пострадавших от вооруженного конфликта, и на какую помощь от государства они могут рассчитывать.

«Министерство социальной политики в своей работе учитывает потребности детей разных категорий, пострадавших от вооруженного конфликта. Во-первых, это внутренне перемещенные лица. На 15 июня это почти 240 тыс. детей. Большинство из них, как известно, проживают в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Киевской областях. Эти регионы – хостинг-комьюнитиз, принимающая сторона, и должны активно принимать участие в вопросах социальной помощи, оздоровления, интеграции (одна из главных задач) этих детей в общество на той территории, где они находятся. Вторая категория, которая нуждается в особом внимании с нашей стороны, – это свыше 420 тыс. детей, проживающих на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Третья категория – почти 2 тыс. детей военнослужащих, погибших во время этой войны. Давайте говорить откровенно: это война. И дети получили огромную травму – потеряли родителей, которых уже никогда не увидят. Мы, конечно, не можем заменить им папу или маму, но должны работать на то, чтобы помогать им. Например, предоставлением психологической помощи им, членам их семей и их окружению», – считает Чуркина.

Кроме того, замминистра отметила, что и на неподконтрольной Украине территории проживают маленькие граждане страны: «Это дети Украины, которые также имеют право и нуждаются в статусе ребенка, пострадавшего от вооруженного конфликта. И мы должны об этом помнить».

Претендентов на статус ребенка, пострадавшего от вооруженного конфликта, очень много.

«Больше миллиона лиц, не достигших 18 лет, имеют безусловное право и должны получить статус ребенка, пострадавшего от вооруженного конфликта. Исходя из этого, они должны получить все необходимые услуги, которые гарантирует им государство, – чтобы они имели право и возможность полноценного развития. Прежде всего, это психологическая поддержка. Мы все понимаем, что оказаться в зоне конфликта или выйти из него – это всегда огромный психологический стресс. И поддержка нужна не только детям, но и их семьям, и окружению. Актуальными остаются вопросы гуманитарной поддержки и помощи, трудоустройства для членов их семей, а в будущем и самих детей. Часть из них и до сих пор нуждается в помощи для оформления или возобновления документов. Это дети, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории, но связывают свою дальнейшую жизнь с Украиной, куда планируют вернуться», – заявила Чуркина.

В рамках системы Минсоцполитики действует сеть центров социальных служб для семей, детей и молодежи, а в Донецком и Луганском регионах – центры социально-психологической помощи, где психологи работают с пострадавшими детьми. Кроме того, через эти центры можно решить организационные вопросы, такие, в частности, как устройство в садики и школы, содействие поиску работы для их родителей и сопровождение при трудоустройстве. А также поиск и получение бесплатных медикаментов, предметов гигиены, временного, как минимум, жилья для пребывания ребенка и его родителей в случае переезда.

«Эта работа требует больших ресурсов и финансовых, и кадровых. У нас есть надежные партнеры, в частности общественные организации, в том числе международные, с которыми мы активно сотрудничаем. Они не только оказывают помощь, но и сами являются провайдерами этих услуг», – заметила Чуркина.

Исполнительный директор Общественного союза «Украинская сеть "За права ребенка"» Светлана Клочко высоко оценила вклад Фонда Рината Ахметова в помощь детям, пострадавшим от вооруженного конфликта.

«Сейчас в "За права ребенка" входят 12 больших организаций, в том числе Фонд Рината Ахметова, все они много лет работают в сфере защиты прав ребенка на национальном, региональном и местном уровнях. Мы очень плодотворно сотрудничаем с Фондом Рината Ахметова в вопросе оказания помощи детям с востока Украины. У каждой организации, которая входит в сеть, своя направленность. Каждая выделяет отдельную категорию детей, которым предоставляются профессиональные услуги психолога, социальных работников. Фонд Рината Ахметова – это еще и мобильные группы, и финансовая помощь конкретным детям и семьям, которые в ней остро нуждаются. Это 13 лет плодотворной работы на национальном уровне, большой опыт, который в условиях войны приумножен», – сказала Клочко.