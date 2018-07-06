На Луганщине «депутата народного совета ЛНР» приговорили к 8 годам тюрьмы. Новости

На Луганщине суд приговорил к 8 годам лишения свободы «депутата народного совета ЛНР». Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По информации прокуратуры, в мае 2014 года житель Луганщины был избран «депутатом первого созыва народного совета ЛНР», в составе которого он принимал участие в «заседании депутатов народного совета ЛНР» и голосовал за принятие «временного основного закона (конституции) ЛНР».

Также отмечается, что с его участием принят так называемый «закон ЛНР о правовом режиме военного положения», на основании которого «введено в действие военное положение» на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении гражданина Украины по факту совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины (совершение умышленных действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (совершение умышленных действий, направленных на участие и организационное содействие деятельности террористической организации)», – говорится в сообщении.

На основании постановления Северодонецкого городского суда, «экс-депутату» была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Суд признал псевдодепутата виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, и приговорил его к 8 годам тюремного заключения.

Напомним, в начале мая 2018 года «депутат» был задержан, ему было сообщено о подозрении, и на основании постановления Северодонецкого городского суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В июле прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт.

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