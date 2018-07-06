Римма Филь: Чтобы в глазках появилась радость. Блоги

О войне мне в детстве часто рассказывал папа. Ему было всего четыре года, когда его семья – мама, тетя, старшие брат и сестра – из Константиновки эвакуировалась в Ташкент. Истории о постоянном голоде и поисках еды, о тифе, о девочке-узбечке для меня были лишь как очень интересные рассказы. Грустные, иногда смешные. Я слушала их, как слушают сказки. Папа меня щадил и очень многого не рассказывал.

А потом наступила эта война. Папа больше не захотел эвакуироваться...

О войне часто говорят штампами: страшная, разрушающая, кровавая. От штампов веет чем-то искусственным. Только как без этих жутких эпитетов передать войну. Войну, которую видят дети.

Эта война задела всех детей Донбасса по обе стороны линии разграничения, вдруг так жестоко разделившая наш сильный край. Гуманитарный штаб Рината Ахметова в своей работе делал и делает акцент на том, что помощь и поддержку получают все, независимо оттого, по какую сторону блокпоста живет ребенок.

Именно для такой поддержки и реабилитации четвертый год работает программа «Мирное лето – детям Донбасса». Этим летом смогут оздоровиться и отдохнуть 500 детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на востоке страны. 200 ребят в воскресенье уже приехали на первую смену в лагерь «Перлина Донеччини», который расположен в сосновом Святогорском лесу возле озера.

Основная задача для Штаба – дать возможность ребятам из прифронтовой зоны отдохнуть, почувствовать себя в безопасности и пройти психологическую реабилитацию. Чтобы в их глазках загорелись лучики радости.

Вот если бы они в этом году загорелись так у Егора из Светлодарска. Парню 14 лет, год назад он был в детском лагере, отдых в котором организовал для него Гуманитарный штаб. Егор очень нуждается в психологической помощи. История его семьи типична для всех семей «серой зоны». В 2014-м и 2015-м они не раз выезжали из постоянно обстреливаемого Светлодарска в надежде на мир. Но мир не наступал – обстоятельства сложились так, что пришлось возвращаться. Война идет пятый год. А люди все живут на линии огня. В день подачи заявки в лагерь 17 мая в его городе опять был обстрел, парень находился в школе – и всех детей отправили в бомбоубежище.

Или Антон из Луганского. Мальчик полгода прожил в подвале, а его дом был разбит.

«Перлина Донеччини» – детский лагерь с современными условиями проживания и вкусной едой. Здесь есть футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, множество кружков: вокал, рисование, глинотерапия, резка по камню. Помимо активного отдыха, творчества, веселых игр и развлечений, ребят ожидает работа с психологами Штаба, которые прошли обучение по курсу «Травма войны». Через специальные игры и арт-терапию ребята освободятся от страха и тревоги, почувствуют, что они не одиноки. Психологи утверждают, что коллективная сплоченность – один из важных факторов избавления от стресса.

За время работы проекта «Мирное лето – детям Донбасса» уже смогли отдохнуть, оздоровиться и одолеть психологические травмы 3500 ребят, живущих по соседству с войной.

Римма Филь, заслуженный журналист Украины