СНБО предупредило о фейковом письме, придуманном российскими спецслужбами. Новости

Российские спецслужбы пытаются сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества, распростанив фейковое письмо от имени генконструктора ГП «Луч» секретарю СНБО Александру Турчинову. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба СНБО.

«Вниманию журналистов: в некоторых электронных СМИ распространяется фейковое письмо Генерального конструктора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" от имени секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ – скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки», – говорится в сообщении.

Пресс-служба СНБО заявляет, что письмо такого содержания никогда не поступало в аппарат СНБО, и никогда не подписывалось генеральным конструктором ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". «Это письмо – демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно- технического сотрудничества», – пишет пресс-служба СНБО.

«Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи В.Путина с президентом США Д.Трампом», – отмечается в сообщении.