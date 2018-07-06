«Новый Курс» Тимошенко изменил формат политики. Новости компаний

В пятницу, 15 июня, в столице состоялся национальный форум «Новый курс Украины», инициированный председателем политической партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. В Форуме приняли участие несколько тысяч участников, среди которых – первый президент Украины Леонид Кравчук, политики, народные депутаты разных созывов, представители церкви, художники, политические и экономические эксперты, дипломаты, известные специалисты в различных областях: от охраны окружающей среды до нанотехнологий.

В частности, по мнению политического эксперта, Анне Быковой, именно объединение на одной платформе граждан с диаметрально противоположными политическими взглядами стало ключевым отличием Форума. Об этом эксперт написала на своей странице в соцсети Facebook: «На форуме "Новый курс Украины" – несколько тысяч человек. Политики, журналисты, блогеры, артисты ... Тимошенко сделала невозможное: собрала на этой площадке тех, кто в другие времена не сел бы за один стол».

Похожую точку зрения высказал и другой участник мероприятия, политический эксперт Денис Гороховский. Он считает, что Тимошенко создала новый политический тренд, поскольку далеко не каждый политик имеет силы и смелость приглашать на свое мероприятие не только своих соратников, но и оппонентов. Об этом Денис Гороховский сделал сообщение на своей странице в соцсети:

«Только сильный и уверенный в себе политик может приглашать в гости идейных оппонентов. Кто не может – те ей даже не конкуренты. Это было очень показательно. Я даже не представляю, чтобы, например, Порошенко позволил поставить ему столько неудобных и ранее несогласованных вопросов».

Большое впечатление на экспертов произвел тот факт, что все они накануне форума получили личные именные приглашения с подписью Юлии Тимошенко. Многие из них делились в Фейсбуке фотографиями с приглашениями и давали совет другим партиям изменять форматы партийного собрания в пользу открытого общения.

Среди них – глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков, который назвал проведение форума «Новый курс Украины» уникальной инициативой, на которую не решился ни один другой кандидат в президенты:

«Этот форум – выход на новый технологический уровень. Еще никто из кандидатов в президенты не инициировал широкого экспертного и общественного обсуждения стратегии развития страны. Этот ход Юлии Тимошенко подтверждает, что она остается единственным стратегическим политиком в Украине».

Отдельно следует отметить, что лидер «Батькивщины» находилась на Форуме в течение всего дня и лично модерировала все экспертные панели. Это не осталось без внимания участников форума и приглашенных экспертов. Например, политический эксперт Василий Вакаров предоставил такой комментарий по этому поводу:

«Две вещи: присутствие лидера (от начала и до завершения Форума) и участие лидеров общественного мнения и экспертов сделало этот Форум отличным от других, которые я посещал раньше».

Отметим, что Юлия Тимошенко анонсировала проведение следующего форума в августе этого года. Его центральной темой станет обсуждение нового экономического курса страны.