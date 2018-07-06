Мининформ привлек внимание руководства Facebook из-за «ДНР», «ЛНР» и россиянки. Новости

Министерство информационной политики Украины обратило внимание руководства Facebook на то, что незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР» используют эту соцсеть для своей пропаганды, тогда как некоторые украинские пользователи блокируются. При этом в Мининформ обнаружили, что за реализацию политики Facebook на территории России, Украины и других стран СНГ отвечает гражданка России Ульяна Зинина. Об этом исполняющий обязанности министра информационной политики Дмитрий Золотухин написал на своей странице в Facebook на английском языке, пишет «Украинская правда».

«На днях Министерство информационной политики Украины направило в компании Фейсбук очередной официальный запрос относительно поддержки компанией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые были признаны украинскими государственными органами», – отметил он.

Золотухин напомнил, что внутренняя политики Фейсбука предусматривает удаление страниц и профайлов, которые своим контентом поддерживают терроризм. А представители «ЛНР» и «ДНР» с 2014 сбили самолета МН-17, обстреливали мирных жителей Мариуполя, Краматорска, Авдеевки, Волновахи, организовывали теракты в Харькове, Одессе и Киеве.

Также Мининформ в письме указал на недопустимость ограничения свободы слова украинских пользователей, страницы которых блокируют из-за якобы нарушение правил сообщества.

Золотухин отметил, что еще в феврале-марте 2018 года Украина направила партнерам из Фейсбук информацию о сомнительных факты блокирования украинских пользователей. «"К сожалению, блокирование продолжаются до сих пор, а на открытые письма пользователей администрация соцсети не реагирует», – сообщил он.

«Недавно, в ответ на очередной запрос от министерства, из почтового ящика Габриэллы Чех поступил автоматический ответ об ее отсутствии в офисе и рекомендация обращаться по вопросам, касающимся России, Украины и стран СНГ, к ее коллеге Ульяне Зининой», – отметил Золотухин.

По данным Мининформа, Ульяна Викторовна Зинина занимает должность Head of Public Policy в Facebook и отвечает в компании за реализацию политики социальной сети на территории России, Украины и стран СНГ, а иногда на конференциях ее «титруют как "директор по взаимодействию с органами государственной власти России"».

Золотухин приводит страницы биографии Зинин: с 2004 по 2006 год была главным специалистом Департамента правового обеспечения Министерства информационных технологий и связи РФ: с 2006 по 2009 год – юрисконсультом в Координационном центре национального домена RU: потом работала в Яндекс: с 2012-го по 2017 была директором по корпоративным вопросам в компании Microsoft Russia.

В 2018 году Зинина получила должность Head of Public Policy в варшавском офисе Facebook.

По мнению Золотухина, она все еще может формально входить в различные рабочие группы исполнительных и законодательных органов России как внештатный советник. «В частности, в открытых источниках есть данные о ее принадлежности к комиссии по информационной безопасности и киберпреступности РФ, комиссии хостинг-провайдеров и регистраторов и т.д.», – отмечает он и добавляет, что Зинина участвовала в подготовке нескольких федеральных законов.

При этом Ульяна Викторовна занимается вопросами безопасности и приватности на Facebook, о чем свидетельствуют ее доклады на различных российских и европейских площадках.

Золотухин отметил, что Мининформ имеет положительный опыт сотрудничества с Facebook. В частности, они верифицировали около 40 страниц государственных органов Украины и должностных лиц. «Понимая, что сейчас компания столкнулась с серьезными вызовами, обусловленными последними скандалами (как, например, с Cambridge Analityca), мы все же верим в то, что можем найти общие решения и спасти от деструктивного влияния российской стороны крупнейшее в мире изобретение развития демократии – социальную платформу Фейсбук», – заявил он.