США в ОБСЕ: Россия использует перемирие на Донбассе для пополнения запасов оружия. Новости

Незаконные вооруженные формирования на востоке Украины используют временно объявленный режим прекращения огня для того, чтобы получить поставки с оружием и боеприпасами под видом гуманитарной помощи. Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный по делам США при ОБСЕ Гарри Кемиэн, сообщает «Укринформ».

«Вооруженные силы под руководством России нивелируют возможности прекратить этот конфликт, используя паузы для пополнения запасов», – цитирует Государственный департамент США заявление своего представителя.

Кемиэн напомнил, что только 29 июня наблюдатели ОБСЕ выявили пять грузовых автомобилей, которые осуществили доставку на военную базу в Луганске 20-ти неизвестных паллет. Причем, представителям СММ было отказано в доступе для контроля.

«Если Россия действительно доставляла бы гуманитарные грузы, как свидетельствует об этом маркировка на автомобилях, это было бы сделано прозрачным способом», – заметил дипломат.

По его словам, отказ российской стороны предоставить даже базовую информацию о содержимом грузов дает основания для вывода, что «это была еще одна циничная попытка скрыть военную технику и амуницию».

В этой связи дипломат назвал очередную попытку россиян ввести в заблуждение наблюдателей ОБСЕ обычным явлением.

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа с участием представителей «Л-ДНР» в связи с началом жатвы договорилась о прекращения огня начиная с 1 июля. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик пообещал нарушителям перемирия «меры дисциплинарного наказания». Представители «Л-ДНР» заявили, что готовы полностью готовы соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, США сняли введенный администрацией предыдущего президента Барака Обамы запрет на предоставление Грузии и Украине военной помощи и помогают государствам улучшить их оборонительные возможности.

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