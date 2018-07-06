«Луганск. Оккупация»: В Северодонецке представили документальный фильм. Новости

Сегодня, 6 июля в Кризисном медиа-центре «Северский Донец» в Северодонецке (Луганская обл.) состоялся показ фильма «Луганск. Оккупация» журналиста Валентина Торбы, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Фильм является отражением видения автора событий захвата пророссийскими боевиками Луганска и анализ предпосылок войны», – говорится в сообщении.

Валентин Торба с начала «русской весны» в 2014 году, находясь в Луганске, писал о том, что происходило в городе и области, публиковал свои наблюдения в социальных сетях, а затем во всеукраинской газете «День».

Переехав в Киев, он написал книгу «Я свидетель», в которую вошли рассказы о начале войны в Луганской области.

Фильм «Луганск. Оккупация» является продолжением работы автора.

«Несмотря на то, что я писал о тех событиях, понимал, что есть определенная недосказанность. Именно поэтому я решил более подробно осветить ход событий в кино-формате, ведь я был их свидетелем. Лента является моим мнением и моим видением. Только после коренного анализа событий 2014 года в Луганске фильм был смонтирован и подготовлен к прокату», – сказал Валентин Торба.