Долго скрывался: В Славянске задержали экс-участника НВФ. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) полицейские задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), дежурившего на блокпосту. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области

Как отмечается, правоохранители собрали доказательства причастности местного жителя к участию в НВФ, которое действовало в Славянске в 2014 году. «Когда город захватили незаконные вооруженные формирования, 32-летний житель Славянска предложил им свою помощь и был "назначен" дежурить на блокпосту: проверял автотранспорт и людей», – говорится в сообщении.

По словам экс-дежурного, он разочаровался в «идее» и покинул ряды НВФ. После чего, долго скрывал свою причастность к НВФ.

«В отношении задержанного ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины», – подчеркивают в полиции.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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