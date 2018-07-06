В «ДНР» протестируют, выгодно ли будет маршруткам Донецк - Макеевка ездить до 22.00. Новости

В «ДНР» график работы общественного транспорта на маршрутах «Донецк – Макеевка» будет в тестовом режиме продлен до 22:00 в связи с сокращением продолжительности комендантского часа. Об этом сегодня, 6 июля, сообщил «временно исполняющий обязанности министра транспорта ДНР» Ростислав Маркелов, пишут местные интернет-ресурсы.

«Министерством транспорта ДНР была поставлена перед перевозчиками задача – продлить работу маршрутов сообщением Макеевка – Донецк до 21:30-22:00. В тестовом режиме с начала следующей недели на данном направлении транспорт уже начнет работать по новому расписанию», – отметил Маркелов.

По его словам, «администрации» других городов также оперативно включились в вопрос продления маршрутов. В ряде населенных пунктов уже внесены изменения в график работы внутригородского транспорта. Они будут обнародованы позднее. Контроль и координацию действий будет осуществлять «минтранс».

Напомним, что в «ДНР» сократили время действия комендантского часа. «Глава ДНР» Александр Захарченко издал «указ», по которому теперь комендантский час установлен с часу ночи и до пяти утра.

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