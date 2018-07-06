С начала 2016 года ни один украинский боец не пропал без вести на Донбассе. Новости

Начиная с 2016 года не было зафиксировано ни одного случая пропавших без вести украинских военных, которые принимают участие в военных действиях на Донбассе. Об этом сообщила эксперт отдела поиска и освобождения пленных Генерального штаба Вооруженных сил Украины Ирина Баданова, передает «Укринформ».

«Начиная с 2016 года пропавших без вести среди военнослужащих нет. То есть, все те, кто находится в розыске, это с 2014 и 2015 годов. Среди пропавших без вести есть и пленники, которые находятся в заключении на территории так называемой "ДНР". Все их фамилии мы знаем. Наш отдел и государственные структуры работают над тем, чтобы достичь договоренностей об их освобождении», – заявила Баданова.

По словам эксперта, процесс идентификации останков бойцов, которые были вывезены с территории военных действий, затягивается чаще всего из-за отказа родных проходить ДНК-экспертизу.

Также, Ирина Баданова отметила, что искать погибших военных на Донбассе помогают гуманитарные миссии «Эвакуация 200» и «Черный тюльпан», а ДНК-экспертизу проводит Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Как рассказал председатель поисковой миссии «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин, сейчас нет возможности для поиска погибших на неподконтрольной украинским властям территории (НКТ).

«С сентября 2016 года мы прекратили взаимодействие с Гражданско-военным сотрудничеством Министерства обороны не по нашей вине. Мы получили письмо о том, что в наших услугах больше нет необходимости. Нам закрыли доступ на оккупированные территории, и мы вынуждены работать только на подконтрольной Украине территории», – пояснил Жилкин.

Председатель миссии «Черный тюльпан» выразил надежду на урегулирование этой ситуации, поскольку на неподконтрольной территории Донбасса удалось разыскать около 80% мест, где шли бои, и где могут быть останки бойцов, поиски которых продолжаются не один год.

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