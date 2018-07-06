Состояние раненого мальчика из Волновахского района – стабильно тяжелое. Новости

Тяжело раненому в результате взрыва ребенку из Волновахского района (Донецкая обл.) оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сегодня, 6 июля, сообщили в Мариупольском городском совете.

«Пострадавшей ребенку из Волновахского района оказывают всю необходимую помощь. Мальчик полностью обеспечен необходимыми медикаментами», – отмечается в сообщении.

Тринадцатилетний Дмитрий Гоменюк сейчас находится в реанимации Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья и женщины. Он был доставлен в медицинское учреждение в шоковом состоянии. У него было масштабное повреждение брюшной полости, травмы глаза, шеи и большого пальца руки. Ребенку сразу же провели все необходимые обследования и отправили на операцию. За жизнь ребенка врачи боролись более трех часов. На утро следующего дня состояние мальчика в лучшую сторону не менялось, и был собран консилиум с участием врачей из других лечебных учреждений и представителей военного госпиталя. Ребенка взяли на повторную операцию. Сейчас состояние мальчика стабильно тяжелое, он продолжает находиться в реанимации.

Кроме этого, необходимую помощь в приобретении медикаментов оказали волонтеры. На сегодняшний день для лечения Дмитрия Гоменюка есть все необходимые медицинские препараты. Родителям помог Фонд Рината Ахметова. Им передали дорогостоящие лекарства, которые необходимы для лечения в отделении реанимации.

«На данный момент сделано все необходимое, ребенок восстанавливается. Дмитрий находится в сознании, разговаривает и улыбается. Ребенок очень контактный, с интересом рассказывает о своих увлечениях», – отмечает главный врач МТМО здоровья и женщины Наталья Сидоренко.

Напомним, 2 июля в селе Златоустовка (Волновахский р-н) в руках у школьника 2004 года рождения взорвался неизвестный предмет. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в Мариуполь. Позже стало известно, что подросток находится в тяжелом состоянии. Мошенники украли с банковского счета семьи 11 900 грн, которые неравнодушные граждане собрали для мальчика.

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