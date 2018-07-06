Маршрутки, трамваи, троллейбусы в неподконтрольном Донецке поедут по новому графику. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в настоящее время ведут оперативную работу по продлению времени работы «маршрутных такси» путем внесения изменений в расписания движения. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает «горадминистрация», пишут местные интернет-ресурсы.

«Данный процесс требует времени, так как необходимо соблюсти все нормы, предусмотренные действующим законодательством. Таким образом, изменения в работе городского пассажирского транспорта будут вводиться поэтапно», – говорится в сообщении.

На сегодня определено 28 автобусных маршрутов, связывающих отдаленные районы Донецка с его центральной частью. Из них с 9 июля будет изменено время работы 10 городских маршрутов пассажирского автотранспорта города Донецка (№ 4, № 6-а, № 11, № 20-в, №28, № 34, № 38, № 39, № 41-б, № 42-а).

В ближайшее время будет продлено время работы еще 18 «маршрутных такси» (по плану: № 8, № 14, № 16, № 17, № 19-а, № 23, № 24-б, № 25, № 35-а, №37, № 43, № 46, № 63, № 70, №74, № 76, № 80, № 81).

По остальным маршрутам проводится работа с перевозчиками, по результатам которой будет принято решение об изменении режима работы автотранспорта в вечернее время.

Кроме того, на отдельных маршрутах общего пользования работа городского электрического транспорта организована до 22 час.30 мин. Кроме того, организована работа дежурных транспортных средств в ночное время.

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ

№ 4 «ДС "Центр" – пр. Ильича – пр. Мира»:

последний рейс от ДС «Центр» – 20 час. 00 мин.;

последний рейс от ДС «Центр» – 20 час. 00 мин.; последний рейс от пр. Мира – 19 час. 30 мин.

№ 6-а «ДС "Артемовская" – ул. Маршала Жукова – пр.Кремлевский – ДС "Артемовская"»:

последний рейс от ДС «Артемовская» – 20 час. 00 мин.

№ 11 ДС «Центр» – пр. Ильича – ДС «Мкр-н Восточный»:

последний рейс от ДС «Центр» – 21 час. 00 мин.;

последний рейс от ДС «Центр» – 21 час. 00 мин.; последний рейс от ДС «Мкр-н Восточный» – 20 час. 00 мин.

№ 20-в «ДС "Центр" – ул. Майская – ДС "Буденновская"»:

последний рейс от ДС «Центр» – 21 час. 00 мин.;

последний рейс от ДС «Центр» – 21 час. 00 мин.; последний рейс от ДС «Буденновская» – 20 час. 00 мин.

№ 28 «ДС "Буденновская" – ДС "Крытый рынок"»:

последний рейс от ДС «Крытый рынок» – 20 час. 30 мин.;

последний рейс от ДС «Крытый рынок» – 20 час. 30 мин.; последний рейс от ДС «Буденновская» – 19 час. 30 мин.

№34 «ДС "Буденновская" – г. Моспино (пл. Привокзальная)»:

последний рейс от ДС «Буденновская» – 20 час. 00 мин.;

последний рейс от ДС «Буденновская» – 20 час. 00 мин.; последний рейс от пл. Привокзальной (г.Моспино) – 20 час. 45 мин.

№ 38 «Ул. Савченко – ул.Челюскинцев – ДС "Центр"»:

последний рейс от ДС «Центр» – 20 час. 00 мин.;

последний рейс от ДС «Центр» – 20 час. 00 мин.; последний рейс от ул. Савченко – 20 час. 30 мин.

№ 39 «ДС "Центр" – Горсвет – ул. Харитонова»:

последний рейс от ДС «Центр» – 20 час. 00 мин.;

последний рейс от ДС «Центр» – 20 час. 00 мин.; последний рейс от ул. Харитонова – 19 час. 00 мин.

№ 41-б «ДС "Центр" – временный остановочный пункт "Городская больница № 25"»:

последний рейс от ДС «Центр – 21 час. 10 мин.;

последний рейс от ДС «Центр – 21 час. 10 мин.; последний рейс от Городской больницы № 25 – 20 час. 20 мин.

№42-а «ГПНБ № 1 – ДС "Центр"»:

последний рейс от ДС «Центр» – 21 час. 00 мин.;

последний рейс от ДС «Центр» – 21 час. 00 мин.; последний рейс от ГПНБ №1 – 19 час. 30 мин.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Троллейбусные маршруты

№ 2 «ДМЗ – Ж/д вокзал»:

последний рейс от ДМЗ – 21 час. 03 мин., дежурные рейсы: 21 час. 18 мин., 22 час. 27 мин., 23 час. 38 мин., 03 час.01 мин., 04 час.09 мин., 05 час.17 мин.

последний рейс от ДМЗ – 21 час. 03 мин., дежурные рейсы: 21 час. 18 мин., 22 час. 27 мин., 23 час. 38 мин., 03 час.01 мин., 04 час.09 мин., 05 час.17 мин. последний рейс от Ж/д вокзала – 21 час. 35 мин., дежурные рейсы: 21 час. 50 мин., 23 час. 00 мин., 00 час. 10 мин., 03 час.33 мин., 04 час. 41 мин., 05 час. 50 мин.

№11 «ул. Горького – мкрн. Восточный»:

дежурные рейсы: 21 час. 20 мин., 22 мин.55 мин., 00 час. 25 мин., 01 час. 53 мин., 03 час.38 мин., 03 час. 50 мин., 05 час. 08 мин. (до к/т-ра Космос), 05 час. 22 мин.

№ 7 «ул.Горького – кинотеатр «Космос»:

последний рейс от ул. Горького – 21 час. 40 мин.;

последний рейс от ул. Горького – 21 час. 40 мин.; -последний рейс от кинотеатра «Космос» - 21 час. 04 мин.

№ 8 «Свято – Покровский храм – ул. Университетская»:

последний рейс от Свято – Покровского храма – 21 час. 41 мин.;

последний рейс от Свято – Покровского храма – 21 час. 41 мин.; последний рейс от ул. Университетской – 21 час. 17 мин.

№14 «Университет – Рынок – пр. Панфилова»:

дежурные рейсы отправления от пр. Панфилова (все ночные отправления) в 20 час.22 мин., 21 час. 28 мин., 22 час. 34 мин., 23 час. 40 мин., 03 час. 51 мин., 04 час. 57мин.;

дежурные рейсы от пр. Панфилова в: 20 ч. 57 мин., 22 ч. 03 мин., 23 ч. 09 мин., 04 ч.26 мин.

№ 17 «Пр. Панфилова – пл. Свободы»:

последний рейс от пр.Панфилова – 20 час. 23 мин., дежурные рейсы: 20 ч. 47 мин., 22 ч. 40 мин., 05. 35 мин.;

последний рейс от пр.Панфилова – 20 час. 23 мин., дежурные рейсы: 20 ч. 47 мин., 22 ч. 40 мин., 05. 35 мин.; последний рейс от пл.Свободы – 21 час. 16 мин., дежурные рейсы: 21час.43 мин., 23 час. 31 мин., 04 час. 40 мин.

Трамвайные маршруты:

№1 «ДМЗ – Ж/Д»:

последний рейс от ДМЗ дежурные отправления: 21 ч. 30 мин., 22 ч. 58 мин., 03 ч. 10 мин., 04 ч.24 мин;

последние отправления от Ж/Д дежурные отправления: 22 ч. 14 мин., 23 ч. 14 мин., 03 ч.46 мин., 05 ч. 04 мин.

№ 3 «Ул. Красноармейская – завод "Донгормаш"»:

последний рейс от ул. Красноармейской – 21 час. 09 мин., дежурные отправления: 21 час. 50 мин., 22 час .36 мин., 23 час.19 мин., 03 час. 36 мин., 04 час. 15 мин., 04 час. 55 мин., 05 час. 42 мин.;

последний рейс от ул. Красноармейской – 21 час. 09 мин., дежурные отправления: 21 час. 50 мин., 22 час .36 мин., 23 час.19 мин., 03 час. 36 мин., 04 час. 15 мин., 04 час. 55 мин., 05 час. 42 мин.; последний рейс от завода Донгормаш – 21 час. 03 мин., дежурные отправления: 21 час. 27 мин., 22 час. 13 мин., 22 час. 59 мин., 23 час. 41 мин., 03 час. 56 мин., 04 час. 36 мин., 05 час. 19 мин., 06 час. 07 мин.

№ 4 «Ул. красноармейская – пр. Панфилова»:

последний рейс от ул. Красноармейской – 21 час. 45 мин.;

последний рейс от ул. Красноармейской – 21 час. 45 мин.; последний рейс от пр. Панфилова – 21 час. 25 мин.

№ 8 «Ул. Красноармейская – ул. Петровского»:

последний рейс от ул. Красноармейской – 21 час. 09 мин., дежурные отправления: 21 час. 30 мин. (до пр. Кобзаря), 23 час. 15 мин. (до пр. Кобзаря), 02 час. 52 мин.;

последний рейс от ул. Красноармейской – 21 час. 09 мин., дежурные отправления: 21 час. 30 мин. (до пр. Кобзаря), 23 час. 15 мин. (до пр. Кобзаря), 02 час. 52 мин.; (от ост. «Институт хирургии» до пр. Кобзаря), 04 час. 35 мин. (до пр. Кобзаря);

(от ост. «Институт хирургии» до пр. Кобзаря), 04 час. 35 мин. (до пр. Кобзаря); последний рейс от ул. Петровского – 21 час. 03 мин., дежурные отправления: 22 час. 22 мин. (от ХБК), 00 час. 05 мин. (от пр. Кобзаря до ост. «Институт хирургии»), 03 час. 30 мин. (от пр. Кобзаря через Панфилова), 05 час. 27 мин. (от пр. Кобзаря).

№ 9 «ул. Горького – ПКТИ»:

последний рейс от ул. Горького – 21 час. 35 мин.;

последний рейс от ул. Горького – 21 час. 35 мин.; последний рейс от ПКТИ – 21 час. 50 мин.

№ 10 «Ул. Горького – Микрорайон Восточный»:

последний рейс от ул. Горького – 20 час. 39 мин., дежурные отправления: 21 час. 05 мин., 21 час. 34 мин., 22 час. 59 мин., 23 час. 27 мин., 03 час. 07 мин (до ш/у им. Газеты «Правда»), 03 час. 13 мин., 04.час. 47 мин., 05 час. 01 мин.;

последний рейс от ул. Горького – 20 час. 39 мин., дежурные отправления: 21 час. 05 мин., 21 час. 34 мин., 22 час. 59 мин., 23 час. 27 мин., 03 час. 07 мин (до ш/у им. Газеты «Правда»), 03 час. 13 мин., 04.час. 47 мин., 05 час. 01 мин.; последний рейс от микрорайона Восточный – 21 час. 36 мин., дежурные отравления: 22 час. 00 мин., 22 час. 31 мин., 23 час. 40 мин., 00 час. 11 мин., 03 час. 13 мин., 03 час 58 мин., 04 час. 13 мин., 05 час. 46 мин., 05 час. 56мин.

№15 «Пл. Буденновская – ш/у им. Газеты «Правда»:

дежурные рейсы отправления от пл. Буденновская в: 22 час. 27 мин. (с ул. Горького – 22 час. 54 мин., 00 час. 00 мин., 00 час. 54 мин., 01 час. 45 мин., 03 час. 41 мин. (с ул. Горького), 04 час .07 мин., 05 час. 14 мин.

дежурные рейсы отправления от ш/у им. Газеты «Правда»: 23 час. 30 мин., 00 час. 27 мин., 01 час. 19 мин., 02 час. 48 мин.(до ул. Горького), 04 час. 41 мин., 05 час. 51 мин. (до ул. Горького).

Кроме того, на троллейбусных маршрутах № 2, № 7, № 8, № 11, № 14, № 17 и трамвайных маршрутах № 1, № 3, № 8, № 10, № 15 организована работа дежурных транспортных средств в ночное время.