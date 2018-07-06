В Мариуполе умерла 22-летняя роженица. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) горбольнице №2 скончалась 22-летняя Юлия, которая впала в кому после операции кесарева сечения. Об этом рассказал гражданский муж Юлии – Михаил Леоник.

По его словам, с Юлей они жили вместе 14 месяцев. Девушка забеременела, молодые люди с нетерпением ждали рождения первенца.

«Мы заранее пришли в 3 роддом, договорились о родах с Сергеем Сверкуновым (заведующим роддомом – прим. ред.) и 16 мая приехали в роддом. В этот день Юле должны были стимулировать роды», – рассказывает Михаил.

Гражданский муж находился вместе с Юлей в родзале. Однако, во время стимуляции у девушки возникло кровотечение и ее увезли в операционную.

«Спустя время в родзал вошел Сергей Сверкунов и поздравил меня с рождением ребенка. Я спросил, как Юля. Он ответил, что операция прошла хорошо. Тогда мне дали подержать ребенка. Он был крохотным – всего 1900 граммов, хотя на УЗИ показывало 2700». – рассказал он.

Ребенка вскоре забрали, а Михаил отправился ближе к операционной, где находилась гражданская супруга.

«Смотрю, все стали бегать и кричать – адреналин, еще адреналин. Спустя несколько минут в коридор вышла врач и сообщила мне, что у моей жены остановка сердца и остановка дыхания», – рассказывает мариуполец.

Восстановить работу сердца девушки удалось, но она впала в кому.

«Позднее я узнал, что сразу после операции Юля вроде бы приходила в себя, что потом произошло – неизвестно. Почему врач ее оставил одну?», – задается вопросом Михаил.

Сначала родственникам ничего не говорили, поскольку для того, чтобы понять, что с Юлией, нужно было обследование головы, а она была нетранспортабельна. Спустя 6 дней ей все таки сделали КТ, которое показало отек головного мозга, тромбоэмболию легочной артерии.

«Врачи убеждали нас, что надежда есть, что бывали разные случаи. Транспортировать ее в другую больницу не хотели из-за ее состояния. А на 48-й день комы нам сообщили, что ее перевозят в областную больницу. Мы не понимали зачем, ведь она нетранспортабельна», – рассказывает свекровь Юлии Татьяна Леоник.

По словам свекрови, ее невестку перевезли в областную больницу уже с трупными пятнами.

«Здесь Юле снова сделали КТ и сообщили нам, что ее мозг умер еще 1,5 месяца назад. Сердце билось, но мозг умер», – говорит Татьяна.

Сейчас тело девушки находится на вскрытии. Ее ребенок жив. Малыш все еще находится в отделении патологии новорожденных. Отец не смог его забрать, так как брак с Юлией не был официально зарегистрирован. Еще 15 июня через суд он сумел доказать свое отцовство. Правда, решение суда вступает в силу только через месяц. Очень скоро малыш будет с папой.

На данный момент в МТМО здоровья ребенка и женщины ситуацию не комментируют, ссылаясь на позднее время. Получить его возможно не ранее понедельника.

Источник: «Сайт Мариуполя»