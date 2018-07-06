Будет веерное отключение: Жители Донецка жалуются на проблемы с энергоснабжением. Новости

Жители Кировского района временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются на отключение электроэнергии.

Так, отмечается, что в домах микрорайона Текстильщик постоянно отключают энергоснабжение: «Что со светом на Текстильщике?? А точнее на Островского, то включат, то выключат».

В комментариях пользователи пишут, что аналогичные проблемы на ул. Терешковой и Пинтера.

Тамара: «На Терешковой такая же фигня»;

Галюк: «На китайке такая фигня»;

Катюша: «На Пинтера тоже».

«Лифты везде выключили. Диспетчер по лифтам сказал, что будет веерное отключение», – делится информацией Валентина.

При этом Алина пишет: «Вчера проходила мимо рынка, было объявление, что завтра какие-то ремонты в РЭС, будут отключать периодически свет».