Будет веерное отключение: Жители Донецка жалуются на проблемы с энергоснабжением. Новости

Будет веерное отключение: Жители Донецка жалуются на проблемы с энергоснабжением

ДН

06.07.18 21:58dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Жители Кировского района временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются на отключение электроэнергии.

Так, отмечается, что в домах микрорайона Текстильщик постоянно отключают энергоснабжение: «Что со светом на Текстильщике?? А точнее на Островского, то включат, то выключат».

В комментариях пользователи пишут, что аналогичные проблемы на ул. Терешковой и Пинтера.

  • Тамара: «На Терешковой такая же фигня»;
  • Галюк: «На китайке такая фигня»;
  • Катюша: «На Пинтера тоже».

«Лифты везде выключили. Диспетчер по лифтам сказал, что будет веерное отключение», – делится информацией Валентина.

При этом Алина пишет: «Вчера проходила мимо рынка, было объявление, что завтра какие-то ремонты в РЭС, будут отключать периодически свет».

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