Наблюдателей ОБСЕ не пускают в Саханку и Пикузы. Новости

Вооруженные представители незаконных формирований «ДНР» не пропускают наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в неподконтрольные украинскому правительству Саханку и Пикузы (Донецкая обл.) Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что два вооруженных человека на блокпосте возле Заиченко снова не разрешили наблюдателям проехать в Пикузы и Саханку, ссылаясь на «соображения безопасности».

Кроме того, восемь вооруженных членов вооруженных формирований на блокпосте, расположенном в 2,5 км к северо-западу от Безыменного, не разрешили патрулю Миссии проехать далее на запад по дороге в направлении Саханки и Пикуз.

Шесть вооруженных людей отказали патрулю Миссии в проезде к Крутой Балке.

Также вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в доступе к постоянному месту хранения вооружения в неподконтрольном районе Луганской области.

Напомним, начиная с июля незаконные вооруженные формирования не пропускают наблюдателей ОБСЕ в Саханку и Пикузы