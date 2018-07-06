Минималка 4 200 грн: Розенко сказал, что шансы есть. Новости

Для повышения минимальной заработной платы до 4200 грн уже в этом году есть все шансы. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, пишет «Хвиля».

«Я убежден, что в этом году у нас есть все шансы сделать минимальную заработную плату на уровне 4200 грн», – заявил Розенко.

Он добавил, что сейчас наблюдается достаточно положительная динамика поступлений в государственный бюджет Украины, что «дает основания говорить, что действительно в этом году это (повышение до 4200 грн – ред.) реально и это возможно».

Напомним, что, согласно государственному бюджету на 2018 год, с начала года прожиточный минимум составлял 1700 грн, а с 1 июля он вырос на 77 грн до 1777 грн.