По поддельным документам: В «ДНР» не довезли продукты на 30 тыс. гривен. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» (Донецкая обл.) сотрудники фискальной службы и пограничники остановили женщину, пытавшуюся по поддельным документам перевезти на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) продукты питания. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Как подчеркивается, на КПВВ, во время осмотра автомобиля ВАЗ 2115, за рулем которого находилась жительница Горловки (НКТ), выяснилось, что женщина пыталась скрыто перевезти на неподконтрольную территорию продукты питания на общую сумму около 30 тыс. грн.

Кроме того, в ее личных вещах правоохранители нашли печать физического лица предпринимателя, оформленного в Краматорске. Оттиск этой печати был и в накладной о покупке продуктов. Сотрудники фискальной службы связались с владелицей печати ФЛП, которая сообщила, что печать находится при ней и третьим лицам не передавалась.

«Товарно-материальные ценности и изъятая печать были переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины», – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-центр ООС

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