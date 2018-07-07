Сводка из зоны ООС за 6 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз обстреливали позиции ВСУ, один раз из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Один военный получил ранения. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское противник продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

На попаснянском и светлодарском направлениях противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На горловском направлении открывался беспокоящий огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Пивденное и Новгородское.

На донецком направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям у Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки, Красногоровки

На мариупольском направлении НВФ 12 раз провоцировали ВСУ, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское. Кроме этого, позиции у Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета.

В течение текущих суток НВФ два раза открыви огонь по позициям ВСУ. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на луганском и мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Нового Айдара и Широкино.

В «ЛНР» заявили об одном нарушении режима тишины. Утверждают, что обстрелу из автоматических станковых гранатометов АГС подвергся район села Лозовое.

В «ДНР» сообщили, что зафиксированы обстрелы Саханки, Петровского, Горловки (шахта им. Гагарина). Обстрелы велись из миномета, АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения.