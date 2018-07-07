Ситуация в пунктах пропуска утром 7 июля: В очереди скопилось 210 автомобилей. Новости

Сегодня утром, 7 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки, так через контрольные пункты на линии разграничения последовало 41,3 тысячи человек и 5800 транспортных средств:

«Майорск» – 8320 человек и 1030 транспортных средств;

«Марьинка» – 9740 человек и 1910 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8850 человек и 1820 транспортных средств;

«Гнутово» – 4400 человек и 1040 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 1070 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 15/40;

«Марьинка» – 20/50;

«Новотроицкое» – 45/30;

«Гнутово» – 0/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое:

Администратор: «7:06. На Еленовке шустро пропускают, в пять рядов фактически, но машин до поворота, штук 100. Пеших на два бусика на остановке. И за нами уже две маршрутки».

КПВВ «Майорск»:

Дима: «8:31. Не так часто езжу через КПВВ, но то что было вчера при поездке пешей очередью в Бахмут и обратно, меня крайне удивило. Приехал на Горловский КПВВ в 5:50. Там подсел в бусик до нулевого за 250 руб. Открыли КПВВ в 6:00. Пока проверяли наши паспорта, пешие шустро как муравьи, один за одним только и проскакивали на погрузку в 14-А до нулевого. Пока мы приехали на бусике на нулевой, там уже было народу на 5 автобусов. Там то же движение было шустрое, и в итоге я приехал в Бахмут в 7:40. Ну а назад ехал тоже пешей в 10:30, вообще сказка. Что на Майорском, что на Горловском КПВВ из автобуса сразу на проверку, фантастика да и только».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.