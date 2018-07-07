Религиозные гонения: В «ДНР» опечатали еще одну церковь (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» опечатали протестантскую церковь «Новая жизнь». Об этом сегодня, 7 июля, на своей странице в Facebook сообщил пастор церкви Александр Мосейчук.

«6 июля 2018 г. наша Церковь «Новая Жизнь» г. Макеевка, которая находится на территории ДНР, осталась без церковного здания. Около полудня приехали семь представителей власти, среди них были люди вооруженные, и сказали, что наше здание нам больше не принадлежит. Не смотря на все уговоры и переговоры, здание было опечатано», – написал он.

При этом пастор напомнил, что за 4 года войны более 700 различных людей получили духовную и материальную помощь от церкви.

Напомним, в «ДНР» заявили, что запретят все церковные организации, которые не пройдут перерегистрацию.

Институт религиозной свободы со ссылкой на свои источники, сообщает, что 10 июня 2018 года представители «Фонда государственного имущества ДНР» без каких-либо объяснений закрыли храм Святого Духа Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в неподконтрольном Донецке.

Позже, 26 июня, представители «МГБ ДНР» закрыли мечеть в Донецке, мотивируя это якобы пособничеством террористам и проукраинской пропагандой со стороны местных мусульман. В своих действиях они опираются на «закон ДНР» «О противодействии экстремистской деятельности», который, как и в России, часто используется для пресечения религиозной деятельности неугодных верующих или религиозных объединений в целом.

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