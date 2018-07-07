До шестидесяти сантиметров в диаметре: В Азовском море появились ядовитые медузы. Новости

В Азовском море зафиксировали появление ядовитых медуз. Медзу корнерот (Rhizostoma pulmo) – самую крупную медузу Черного и Средиземного морей – сняли на видео отдыхающие.

При этом отдыхающие на пляжах Мариуполя (Донецкая обл.), говорят, что не видели в море таких медуз.

Местный житель Константин отмечает, что раньше они были, а сейчас их нет.

Также главный специалист по охране труда и профилактике мариупольской аварийно-спасательной службы Виктория Назарова утверждает, что в этом году еще не было зафиксировано ни одного выброса медуз на берег.

«Бывает, что черноморские заходят, но это ближе к августу. Желательно с ними не встречаться, так как у некоторых людей есть аллергические реакции и нужно осторожно себя вести», – пояснила она.

От контакта с медузой можно получить ожог, похожий на ожог крапивы. Проходит он от двух часов до двух суток.

«Пораженное место рекомендуют промыть большим количеством воды. Можно морской. Также нельзя руками, которыми касались медузы, дотрагиваться к глазам и слизистым оболочкам – носа или рта. Если во время купания возникает необходимость оттолкнуть медузу – лучше это сделать за ее купол, где нет ядовитых клеток и руками, которые потом следует хорошо вымыть», – советует научный сотрудник Национального природного парка «Меотида» Елена Бронскова.

Она говорит, что большие медузы вряд ли появятся на мариупольских пляжах, однако во второй половине лета могут появиться медузы меньше по размеру.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК UA: Донбас