Ситуация в пунктах пропуска днем 7 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 7 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: « 11:01. По состоянию на 10:30 утра. Выезд – 90 легковых авто. 19 автобусов. 30 чел пешеходной очереди»;

Администратор: «13:46. На Майорске в обе стороны машин по 50-60, у пеших пусто».

КПВВ «Марьинка»:

Инга: «12:20. Примерно 90 машин»;

Администратор: «13:40. Каргил в Украину общая на середине спуска с моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Алла: «12:21. Стоим с 5 утра»;

Роман: «Очередь до поворота, с 12:00 продвинулись на 7 машин. Машин сотня будет, движения практически нет – вот в чем проблема».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

При этом Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины по данным на 12:00 информирует о накопление лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно неподконтрольной украинскому правительству территории:

КПВВ «Станица Луганская» – 0 человек;

КПВВ «Майорск» – 5 т/с;

КПВВ «Марьинка» – 0 т/с;

КПВВ «Новотроицкое» – 0 т/с;

КПВВ «Гнутово» – 0 т/с.

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