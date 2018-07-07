Переселенцы из Донбасса стали фермерами на Полтавщине. Новости

Многодетная семья Сомовых, которые переехали в Полтавскую область после начала обстрелов у них дома, не собирались заниматься агробизнесом. Они выращивали овощи и кур для собственного потребления. Однако узнав о программе «Рука помощи», по которой даются беспроцентные кредиты на открытие собственного бизнеса, в том числе аграрного, решила попробовать свои силы.

За полученные деньги семья купили 200 цыплят, клетки и брудеры. В качестве птичника обустроили бывшую летнюю кухню. Здесь содержатся цыплята. Свет горит круглосуточно, стимулируя цыплят больше есть и быстрее набирать вес. Таким образом, цыплята на семейной ферме Сомовых набирают 3 кг живого веса за два-три месяца. За год занятия фермерством они увеличили поголовье птицы вдвое.

Хотя работает ферма целый год, однако на лето поголовье уменьшают. Как объясняет Евгений Сомов, летом куры хуже набирают вес. Зимой же, наоборот, ферму собираются расширить и уже даже взялись за ремонт еще одного сарая.

Подобная ферма, по словам владельцев, в месяц требует до 200 кг комбикормов. Чтобы избежать падежа поголовья, за здоровьем надо тщательно следить и вовремя давать витамины. В целом же, доходы перекрывают расходы фермы.

С одной тушки весом в 3 кг, говорит Сомов, они получают 200-220 грн. Уже имеют постоянных покупателей, которых интересует именно экологически чистая курятина. Однако, иногда несколько тушек остается и для продажи на рынке.

Кроме того, недавно Наталья Сомова выкупила у знакомого около 40 соток саженцев ремонтантной малины и уже успела собрать первый урожай ягоды. Осенью они планируют перевезти саженцы на свой участок.

В ближайших планах хозяйства – завести кур-несушек и изготавливать козьи сыры из молока собственных коз, которых на сегодняшний день в хозяйстве уже два десятка.

Кредит выдается на реализацию бизнес-планов, которые утвердила местная областная государственная администрация, на закупку техники и оборудования, а его сумма составляет 40 прожиточных минимумов и может достигать 70 тыс. грн.

Проект начал действовать в августе прошлого года. Его участниками стали уже более 4 тыс. украинцев и более 160 из них стали предпринимателями.

По словам Инны Шинкаренко, координатора программы «Рука помощи», долг по кредиту уменьшается на сумму уплаченных налогов или вообще аннулируется в случае принятия предпринимателем на работу малообеспеченных, ВПЛ или участников АТО.

Пилотный проект «Рука допомоги» внедряется во Львовской, Полтавской и Харьковской областях Министерством социальной политики Украины при поддержке Всемирного банка.

Источник: Аgroday

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