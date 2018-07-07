В Донецке проходят обыски на блошином рынке. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке проводятся обыске на стихийном рынке, где торгуют антикварными вещами. Об этом сегодня, 7 июля, на своей странице в Facebook сообщила руководитель экспертной группы директората социальных услуг и интеграции в министерстве социальной политики Украины Олеся Цыбулько.

По ее данным, на рынке ищут украинскую символику.

«Местные менты с утра устроили повальный обыск на центральной антикварке (он же "клуб коллекционеров"). Формальный повод: торговля украинской символикой, которую вывесили в городе на День Конституции», – цитирует она сообщение, поступившее из Донецка.

Напомним, рынок находится напротив парка Щербакова, между ул. Университетской и бульваром Пушкина. Антикварным его можно назвать условно, так настоящих предметов искусства там мало: в основном продают старые вещи и собираются коллекционеры.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольном украинской власти Донецке в честь Дня Конституции Украины, который отмечается 28 июня патриоты расклеили листовки с цитатами из Основного Закона.

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