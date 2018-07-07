Детей из прифронтового Торецка отправили оздоровляться на Полтавщину. Новости

Дети из прифронтового Торецка (Донецкая обл.) отправились на оздоровление в детский оздоровительный центр санаторного типа «Миргородский» Полтавской области. Об этом сообщает Департамент семьи, молодежи и спорта Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.
«По приглашению Полтавской областной государственной администрации и Полтавского областного совета 25 детей из города Торецка на безвозмездной основе отправились на оздоровление в детский оздоровительный центр санаторного типа «Миргородский» Полтавского областного совета на II смену с 29 июня по 18 июля», – говорится в сообщении.
Отмечено, что дети смогут не только укрепить здоровье, но и содержательно провести время, участвуя в различных спортивных соревнованиях, конкурсах, посетят национальную музей-усадьбу Николая Гоголя в Гоголевке и Великих Сорочинцах.
В ОГА констатировали, что в летний период запланировано 100 путевок по четыре смены для детей с линии соприкосновения. Каждая смена продлится 21 день. Следующая смена запланирована с 19 июля для детей Ясиноватского района.
Как сообщалось ранее, из-за обострения ситуации на Донбассе участились случаи гибели и травмирования детей.
Читайте также:
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе, необходим для дальнейшей реабилитации, – правозащитники
- Как получить статус ребенка, пострадавшего в результате вооруженного конфликта на Донбассе
- Россия отказалась принять совместное заявление, чтобы осудить убийство украинских детей на Донбассе
- Школы в зоне обстрелов на Донбассе нужно переместить на безопасное расстояние, – омбудсмен
- Климкин рассказал, сколько детей погибли на Донбассе
- Психолог о детях «серой зоны»: Что произойдет через десятилетие, если не решать проблемы сейчас
- Сказали, сами виноваты: Подорвавшийся на мине мальчик не получил статус пострадавшего от конфликта
- На неподконтрольном Донбассе и в «серой зоне» дети подвергают свою жизнь серьезной угрозе, – омбудсмен
Комментарии