Детей из прифронтового Торецка отправили оздоровляться на Полтавщину. Новости

Дети из прифронтового Торецка (Донецкая обл.) отправились на оздоровление в детский оздоровительный центр санаторного типа «Миргородский» Полтавской области. Об этом сообщает Департамент семьи, молодежи и спорта Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.

«По приглашению Полтавской областной государственной администрации и Полтавского областного совета 25 детей из города Торецка на безвозмездной основе отправились на оздоровление в детский оздоровительный центр санаторного типа «Миргородский» Полтавского областного совета на II смену с 29 июня по 18 июля», – говорится в сообщении.

Отмечено, что дети смогут не только укрепить здоровье, но и содержательно провести время, участвуя в различных спортивных соревнованиях, конкурсах, посетят национальную музей-усадьбу Николая Гоголя в Гоголевке и Великих Сорочинцах.

В ОГА констатировали, что в летний период запланировано 100 путевок по четыре смены для детей с линии соприкосновения. Каждая смена продлится 21 день. Следующая смена запланирована с 19 июля для детей Ясиноватского района.

Как сообщалось ранее, из-за обострения ситуации на Донбассе участились случаи гибели и травмирования детей.

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