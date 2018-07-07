Отношение, как к скоту: Дончане рассказали об медобслуживании. Новости

Жители временно неподконтрольного украинскому правительства Донецка в социальных сетях жалуются на проблемы с лечением и качеством медуслуг.

«Что за скотское отношение к людям, происходит в больнице, на Текстиле. Талоны к врачам дают только по пятницам. Очередь – опупеть. На вопрос: «Когда будет ЛОР», отвечают: «Когда будет, тогда и будет». А если заболел в субботу? Это неделю ждать талона, и еще неделю, когда попадешь к врачу. Так и помереть недолго. Такого нет ни в одной больнице Донецка. Может жителям Кировского района следует написать коллективную жалобу в Министерство здравохранения?», – пишет дончанин.

В комментариях жители района отмечают:

Екатерина: «Та да. Это жесть, даже приходишь среди недели к ком-то, а они говорят в пятницу берите талон. При том, что даже у врача нет никого. А ЛОР вечно то отпуск, то больничный»;

Дарья: В 27 больницу вообще не вижу смысла ходить. Они разве могут чем то помочь?! А за некоторых терапевтов которые по месту жительства, я вообще молчу: это просто жесть. Проще поехать в другую больницу отдать за прием, допустим, 100 р. так хоть какой то толк будет»;

Лена: «Мы с офтальмологом детским в 27 столкнулись. С травмой нас послали из областной лечиться по месту жительства с направлением. Выслушали в свой адрес хамство: почему в больницу не легли, а она нас лечить должна. Пришли через неделю (сказала и написала прийти в четверг к 9), пришли, зашли в 11. Потом нам приказным тоном высказали взять талон. Простояв в пятницу с 6:30 до 10 талон взяли аж на следующую пятницу. Зашли, правда, по времени. Людей много, деток много. Странно что на такой район и Старомихайловку один окулист (на пл. Свободы)»;

Юлия: «Я мужа перевела в свою 24-ю больницу так как после того, как он сломал ногу. Хирург сказал, а зачем я буду смотреть? Она же срослась.... Да и талончики, извините, на костылях долго не постоишь с 6 утра! Тупая больница и такие же врачи»;

Аня: «На дом грудничу пыталась вызвать из 27-ой врача, так это вообще что-то из области фантастики. Теперь только частный доктор, другого выхода я не вижу».

При этом жители Донецка сообщают, что проблемы с медобслуживанием есть и в других больницах.

Ксения: «Такое происходит и в ОЦКБ. Беспредел полный»;

Виктория: Вы зайдите в поликлинику на Лидиевке и поймете что не только в 27-й такие проблемы. Бывает и похуже»;

Олечка: «Это вы еще не были в 14 на Петровочке».

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