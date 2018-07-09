Блокирование пенсионных выплат переселенцам усиливается . Статьи

Невыплаты пенсий многим переселенцам, начавшиеся в мае и продолжившиеся в июне, вновь спровоцировали обострение перманентных споров на тему выплаты пенсий переселенцам. Впрочем, это не мешает внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и дальше активно «терять» свои пенсии…

Периодически блокируя пенсионные выплаты ВПЛ, правительство заявляет, что делает это потому, что на самом деле пенсионеры, в очередной раз попавшие «под раздачу», вовсе не переселенцы. Они – жители неконтролируемых Украиной территорий, которые лишь прикидываются переселенцами, занимаясь так называемым «пенсионным туризмом». И из всего этого делают простой (но очень спорный) вывод – на пенсионные выплаты никаких прав они не имеют.

Пенсии продолжают «резать»

Несколько дней назад Пенсионный фонд обнародовал данные по пенсионным выплатам ВПЛ за прошлый месяц. «В июне 2018 года выплачены пенсии 477,0 тыс. человек. Не получают пенсии те, которые оставили место временного проживания, выехали, умерли, не зарегистрировались в соответствии с постановлением правительства №509 от 1 октября 2014 года – 675,5 тыс. человек», – говорится в сообщении ПФУ.

Чтобы сразу было понятно, куда именно направлена динамика процесса, можно вспомнить аналогичные данные Пенсионного фонда по выплатам пенсий переселенцам за май нынешнего года. Они таковы.

«В мае 2018 года выплачены пенсии 501,9 тыс. человек. Не получают пенсии те, которые оставили место временного проживания, выехали, умерли, не зарегистрировались в соответствии с постановлением КМУ №509 от 1 октября 2014 года– 650,4 тыс. человек», – гласил отчет ПФУ месячной давности.

Не нужно обладать даром ясновидения, чтобы заметить, что процесс блокирования выплаты пенсий ВПЛ не просто не затихает. Он – на стадии активного развертывания. В прошлом месяце количество переселенцев, которым Пенсионный фонд выплатил их пенсии, уменьшилось с 501,9 тыс. до 477 тыс. человек. В тоже время, количество ВПЛ, которым прекратили (или, если угодно, приостановили) пенсионные выплаты, выросло с 650,4 тыс. до 675,5 тыс. человек. Это – очевидные факты из официальной отчетности ПФУ, с которыми не поспоришь.

Впрочем, министр труда и социальной политики Андрей Рева уже традиционно видит эту ситуацию совершенно иначе. «Говорить о том, что правительство создает препятствия и не дает людям получать пенсии – это, по меньшей мере, некорректно. За последний год количество переселенцев из временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, получающих пенсии, увеличилось на 80 тыс. человек. По нашим данным, всего пенсии получают почти 570 тыс. внутренне перемещенных лиц. Но не все из них получают помощь для покрытия расходов на проживание, а это свидетельствует, что эти пенсионеры живут на неподконтрольных Киеву территориях», – заявил министр, ничуть не смущаясь цифрами Пенсионного фонда.

И снова о контроле

Примечательно, что спустя два с лишним месяца после начала очередной блокировки пенсионных выплат большинству переселенцев, никто из правительственных чиновников так и не смог внятно сказать – что, собственно, происходит и почему. Ну, если, конечно, не считать некоторых пояснений о том, как проходит верификация переселенцев для получения пенсий и других социальных выплат.

Так в Минсоцполитики на днях заявили следующее: «Порядком осуществления контроля за проведением социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания предусмотрено, что такой контроль осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов путем посещения не реже одного раза в 6 месяцев фактического проживания/пребывания ВПЛ, о чем составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи».

По их словам, очередная проверка не проводится, если переселенец прошел физическую идентификацию в «Ощадбанке». Точнее, если в Единой информационной базе данных о переселенцах есть информация о прохождении переселенцем такой идентификации в «Ощадбанке». Это тонкий, но важный нюанс.

Кроме того, проверку не проводят для переселенцев, работающих в органах государственной власти или органах местного самоуправления. Точнее – предоставивших справку с места работы о том, что они там работают и условия их работы требуют постоянного пребывания на территории, где эти органы осуществляют свои полномочия (за исключением командировок за границу).

И, наконец, проверки не проводят в отношении военнослужащих украинской армии, находящихся в зоне боевых действий на Донбассе. Точнее – предоставивших справку о том, что они являются военнослужащими и принимают непосредственное участие в операции Объединенных сил, обеспечивая ее проведение или находятся непосредственно на территории проведения операции. Вот, собственно и все, что было сказано по существу вопроса…

Проверок больше нет?

Примечательно, что 4 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд своим решением отменил нормативные акты правительства Украины, обязывающие ВПЛ проходить проверки.

«Еще с 2014 года пенсионеры с неконтролируемой Украиной территории и внутренне перемещенные лица сталкивались с большими проблемами при получении пенсий. В июне 2016 года, правительство еще больше усложнило порядок получения пенсий для ВПЛ. Оно приняло ряд противоправных нормативных актов, делающих невозможным получение ВПЛ-пенсионерами как пенсий, так и материальной помощи, если такое лицо не прошло проверку. Суть проверки в том, что представители органов социальной защиты, или других органов власти, или учреждений, приходят к переселенцам домой и составляют акт, которым удостоверяется факт наличия лица по зарегистрированному месту пребывания. При отсутствии переселенца по месту зарегистрированного пребывания, ВПЛ лишается права на получение пенсии и адресной помощи. Новые нормативные акты фактически сделали невозможным передвижение переселенцев, прикрепили их к местам своего пребывания и сделали невозможным их пребывание за рубежом. Также многие переселенцы-пенсионеры были лишены пенсий», – прокомментировал решение суда истец – организация «Украинский Хельсинский союз по правам человека».

Действия правительства и в самом деле вызвали тогда заметный международный резонанс. «Органы власти должны изменить недавно введенную систему осуществления проверок по месту фактического проживания ВПЛ, чтобы обеспечить право ВПЛ на свободу передвижения и свободный выбор места жительства», – говорилось в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 15 сентября 2016 года.

А в октябре 2016 года Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Украину упростить, насколько это возможно, повседневную жизнь жителей временно неподконтрольных территорий и перемещенных лиц из этих районов за счет сокращения административных процедур доступа к выплате пенсий и социальной помощи.

Так или иначе, но Украинский Хельсинский союз по правам человека от имени переселенцев подал иск о признании незаконными те самые нормативные акты правительства Украины. Сначала 26 июня 2017 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск и отменил нормативные акты правительства, обязывающие ВПЛ проходить проверки. А затем, после апелляционной жалобы правительства, Киевский апелляционный административный суд 4 июля 2018 года подтвердил это решение, которое и вступило в силу.

«С учетом требований ч.2 ст.19 Конституции Украины, это означает, что ни органы социальной защиты населения, ни другие органы власти, местного самоуправления, ни любые учреждения, организации, предприятия, начиная с 5 июля 2018 года не вправе проводить проверки переселенцев», – заявили по этому поводу в УХСПЧ.

Впрочем, очень похоже, что термин «не вправе» совершенно не знаком украинскому правительству. Поэтому, с очень большой долей вероятности ожидается, что, либо правительство по уже сложившейся традиции проигнорирует случившееся, либо оно просто примет очередные нормативные акты взамен отмененных, заставив правозащитников снова два года судиться, чтобы отменить и их. А затем все снова пойдет по тому же кругу.

Должна быть в пенсии какая-то загадка

Однако вернемся непосредственно к выплате пенсий. Вернее – к их невыплате. О причинах происходящего ничего не знают и в правозащитных организациях. Во всяком случае, это следует из свежих комментариев, полученных от них.

«В нашу организацию и в июне продолжает поступать информация о приостановке пенсий переселенцам. Мы пока не знаем – это продолжение майских приостановок, связанных с техническими нюансами верификации Пенсионным фондом, или это уже новая волна. У нас был ответ Пенсионного фонда, в котором говорилось о технических нюансах верификации Фондом. Потом было уточнено, что эти технические изменения привели к приостановке пенсии и будет дополнительная проверка. Со временем мы повторно обратились в ПФУ и причины, указанные в ответе, никоим образом не пересекались с прошлым ответом. Т.е., сейчас нет однозначной трактовки – что происходит. И в Пенсионном фонде, когда человек приходит разбираться, также разная информация: одни говорят – ждите проверки на дому, другие – пишите заявление о возобновлении выплат сразу или приносите дополнительные документы. Причем, проблема коснулась и постоянных жителей подконтрольной территории. В ПФУ говорят, что у таких людей проблем нет, однако есть многочисленные свидетельства противоположному», – сообщила сотрудник общественной организации «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева.

Такая странная ситуация, когда пенсионерам ВПЛ остановили выплату пенсий в общем-то на основании неизвестно чего, не могла не привести к более широкому, чем обычно, общественному резонансу.

«В целом, из всех обращений, поступающих в наш офис, более 50% составляют обращения от внутренне перемещенных лиц. И практически каждый день у нас есть обращения о нарушении прав. Самая частая проблема переселенцев касается социальных выплат и выплат пенсий. Причем, если брать именно законодательство, то оно не нарушает. А подзаконные акты – да. 25 ноября 2016 года было принято постановление Кабмина №365, регулирующий порядок возобновления выплат и сами выплаты. Вот с ним больше всего замечаний. Там предусмотрены проверки, которые должны осуществляться в течение 15 дней, и которые обычно не происходят в эти сроки, из-за чего люди остаются длительное время без выплат. А в апреле этого года вышло новое постановление, еще больше сужающее права ВПЛ и еще больше их нарушающее. Это постановление определяет прекращение выплаты пенсий на основании того, что человек возвращался на временно неподконтрольную территорию. В целом, что нас больше всего поражает, что органы социальной защиты и Пенсионного фонда могут прекратить эти выплаты самовольно. Это противоречит законодательству и Конституции», – заявила представитель Уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Лидия Кузуб.

Я -–не я, и хата не моя

Примечательно, что в ответ на представление по этому поводу в Кабмин и Минсоцполитики, там ответили, что постановления правительства… очень даже соответствуют действующему законодательству и поэтому и дальше будут в силе. Как говорит по этому поводу народная мудрость: А Васька слушает, да ест…

По сути, позицию правительства по поводу выплат переселенцам (включая пенсионные) на днях вполне доступно сформулировал еще раз заместитель министра труда и социальной политики Николай Шабмир. «Для людей, которые живут, например, в Донецке и Енакиево, там оккупированная территория. И за эту территорию несет ответственность оккупант. У нас там платить пенсии возможности нет. Государство создало условия для того, чтобы граждане с неподконтрольной территории могли получить пенсии на подконтрольной правительству территории. Единственный способ – регистрироваться как ВПЛ и получить пенсию по справке переселенца, при этом проходить проверки в Пенсионном фонде каждые полгода, а в управлениях соцзащиты – чаще», – заявил он.

Такая политика позволяет правительству в любой момент объявить практически любое ВПЛ – выехавшим на неконтролируемую территорию и не вернувшимся вовремя, или не прошедшим обязательную проверку по месту жительства, или еще что-то и прекратить ему выплаты, не неся при этом никакой ответственности.

Единственный выход для ВПЛ в таком случае – суд. Но, как показывает практика, украинские суды для украинского правительства совсем не авторитет. Во всяком случае, когда дело идет об экономии больших сумм на выплатах переселенцам. И пока не видно никаких факторов, которые могли бы принципиально изменить сложившееся здесь пенсионное status quo.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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