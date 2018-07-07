Свитязь: Дети с Луганщины в восторге от озерного края. Новости

«Живопись в кругу друзей» – на пленэр с таким названием юных художников из Луганщины, которые отдыхают на Свитязе, пригласил благотворительный фонд «Патриоты Волыни».

26 юных художников из Луганщины приехали на Волынь принять участие в проекте «Детство без слез». Большинство участников проекта познакомились между собой в поезде, по дороге на Волынь.

«Первое впечатление очень хорошее, к озеру еще не дошли, но настроение хорошее, все понравилось», – рассказывает участница проекта Валерия Горбачева.

Руководитель общественной организации «Здорова Україна» Станислав Липовский отмечает, что это не только арт-реабилитация, а еще и важные встречи детей Волыни и Донбасса. «Они общаются, знакомятся и таким образом создается единая Украина», – говорит он.

Юным художникам покажут виды Свитязя. Также они посетят Ковель и музей-усадьбу Леси Украински в Колодяжном.

«Дети будут рисовать на стекле, примут участие в празднике Ивана Купала. Таким образом мы показываем, как можно совместными усилиями делать хорошие дела», – пояснил представитель благотворительного фонда «Патриоты Волыни» Павел Самолюк.

А свои впечатления об отдыхе на берегу Свитяз юные художники воссоздадут в картинах для итоговой выставки проекта «Украина глазами детей АТО».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК 12 канал