Власть не может избрать простых счетоводов, – политик. Новости

Глава Оппозиционного правительства Борис Колесников прокомментировал срыв голосования в Верховной Раде за назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу политика.

«Власть уже 4 года не может избрать простых счетоводов для подсчета голосов. Чего мы вообще ждем от власти, если элементарный вопрос подсчета голосов вызывает столько проблем?», – отметил оппозиционный политик.

Борис Колесников напомнил, что еще с лета 2014 года ЦИК нелегитимна. Но алчность и коррумпированность этой власти не позволяет ей избрать новых членов ЦИК.

«Они уже не доверяют друг другу подсчитать голоса. Как они могут тогда страну вытащить из кризиса?», – подчеркнул Колесников.